Хиллари Клинтон

Я знаю одну, две вещи о том, как сложно для сильной женщины-кандидата бороться с сексизмом и двойными стандартами в американской политике. Меня называли ведьмой, гадкой женщиной и много хуже. Мое чучело сжигали.
Источник: The New York Times
Я знаю одну, две вещи о том, как сложно для сильной женщины-кандидата бороться с сексизмом и двойными стандартами в американской политике. Меня называли ведьмой, гадкой женщиной и много хуже. Мое чучело сжигали.
Источник: The New York Times
Американцы поведали о пикантном вреде ожирения для мужчин
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 570 120 солдат
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Сенатор заявил, что о состоянии здоровья Байдена врали четыре года
Северный Кипр может стать автономией Турции
Американцы предупредили, что на этой неделе на Земле может исчезнуть радиосвязь
Трамп рассказал, зачем ему понадобился Вэнс
Вивиан Дженна Уилсон: Илон Маск «похоронил» своего сына Ксавье
США разместили стратегические бомбардировщики на границе с Украиной
Стало известно о небывалой пользе лимона
В «Укрэнерго» анонсировали «хорошие новости» по свету
Кремль ждет «конкретные действия» Киева к диалогу
Стало известно, как будут отключать свет 23 июля
Байден принял важное решение по поводу Украины
Стало известно, умер ли Байден
Байден умер? Над Капитолием приспустили флаги
«Где Джо Байден?»: в соцсетях предполагают, что президент США мертв
Зеленский прокомментировал потери на фронте
В НАТО подготовили полмиллиона военных к возможной войне
Зеленский сделал заявление по окончанию войны
Трамп пожалел украинцев
Вэнс рассказал, что будет после победы Трампа
Дмитрий Назаренко «намутил» деньжат и спокойно ушел с поста замглавы КОВА, - СМИ
Японцам «приказали»… смеяться каждый день
Малоизвестный вирус в Индии массово убивает людей
Люди Медведчука Богдан Пукиш и Петр Белз контролируют топливный рынок Украины, - СМИ
В Украину врывается похолодание, – прогноз синоптиков
Синоптик заявила, что жара в Украине скоро спадет
Ученые создали уникальную смазку
Таблетка от старения: ученые научились продлевать жизнь на 25%
О пользе блэкаутов
Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
Война в Украине продлится до мая 2025 года?
Когда закончится война и что делать?