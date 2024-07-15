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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Дональд Трамп

Дональд Трамп

Автор: экс-президент США
15.07.24 09:42
68
Дональд Трамп

Меня не должно быть здесь, я должен был быть мертв.

Источник: New York Post

Тэги: США, мир, покушение, Дональд Трамп

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