Дональд Трамп

Меня не должно быть здесь, я должен был быть мертв.
Источник: New York Post
Меня не должно быть здесь, я должен был быть мертв.
Источник: New York Post
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