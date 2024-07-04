Дональд Трамп

Байдена назвали слишком старым для президентства 80% американцев

Путин заявил, что войну в Украине начали… США

Трамп уверяет, что уже «сбил» Байдена

Демократы обсуждают возможность требования к Байдену сняться с выборов, — Bloomberg

Германия не поддержит прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины, — Шольц

США пока не решили, какую сумму передадут Украине за счет доходов от активов РФ, — Politico

Зеленский анонсировал новые решения по проблемам со светом и мобильной связью

В «Укрэнерго» ответили, как графики отключения света будут действовать 2 июля

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, — The Economist

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 546 270 солдат

В Днепре и Запорожье с самого утра гремели взрывы

В Офисе президента ответили на план Трампа по Украине

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 547 470 солдат

28.06.24 10:08

Демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах

28.06.24 16:48

В Украине стартовала уборка урожая зерна

28.06.24 09:48

Украина не выигрывает войну, у нее заканчиваются люди и солдаты, — Трамп

28.06.24 16:30

Как оказалось, злые дети… быстрее стареют

02.07.24 10:01

Орбан назвал важное условие для завершения войны в Украине

28.06.24 10:52

В Минэнерго рассказали, будут ли отключения света на выходных

28.06.24 09:08

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 540 490 солдат

28.06.24 11:10

Шотландцы объяснили, почему детям стоит почаще играть на свежем воздухе

28.06.24 06:10

Названа польза видеоигр для подростков

02.07.24 14:21

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, — The Economist