Дональд Трамп

Джо Байден просто вышел из предвыборной гонки (после дебатов).
Источник: The Daily Beast
Джо Байден просто вышел из предвыборной гонки (после дебатов).
Источник: The Daily Beast
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