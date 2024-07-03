Джо Байден

Я провел не лучший вечер. Дело в том, что я сошел с ума. Я решил путешествовать по миру несколько раз, пройдя примерно сто часовых поясов до дебатов. Не послушал свою команду, и когда вернулся, то чуть не уснул на сцене.
Источник: Reuters
Я провел не лучший вечер. Дело в том, что я сошел с ума. Я решил путешествовать по миру несколько раз, пройдя примерно сто часовых поясов до дебатов. Не послушал свою команду, и когда вернулся, то чуть не уснул на сцене.
Источник: Reuters
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