Олаф Шольц

Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией.
Источник: выступление в Бундестаге
Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией.
Источник: выступление в Бундестаге
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