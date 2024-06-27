Олаф Шольц

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 539 320 солдат

Стало известно, кому нельзя есть черешню

Евро-2024: в Штутгарте жестоко порезали болельщиков

Во Львове - вспышка кишечной инфекции

Украинцам рассказали, как будут отключать электричество сегодня

Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах

Ситуация с электричеством в Украине: сотни населенных пунктов сидят без света

Шевченко высказался о провале Реброва на Евро-2024

ДТП во Львовской области: пострадали велосипедистки сборной Украины

27.06.24 10:55

Ситуация с электричеством в Украине: сотни населенных пунктов сидят без света

27.06.24 09:53

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 539 320 солдат

26.06.24 15:24

Озвучена заявка сборной Украины на решающий матч против Бельгии

26.06.24 11:49

Марк Рютте избран новым генсеком НАТО

26.06.24 11:41

Сегодня вечером отключений света в Украине станет больше

26.06.24 10:46

В «Укрэнерго» рассказали, как графики отключения света будут действовать 26 июня

26.06.24 08:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 538 060 солдат

25.06.24 13:17

В Резерв+ запустят автоматическое предоставление отсрочки

25.06.24 11:40

Киевлян предупредили о серьезных проблемах со светом в ближайшие 6-8 недель

25.06.24 11:25

«Укрэнерго» увеличило объем ограничений на вторую половину дня