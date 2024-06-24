Войны будущего – это войны дронов.
Источник: социальная сеть Х
Войны будущего – это войны дронов.
Источник: социальная сеть Х
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