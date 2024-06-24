Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 535 660 солдат

В Румынии люди погибли жуткой смертью на молокозаводе

Орбан заговорил о НАТО в Крыму

Непогода прокатилась по Украине – пострадали три области

Ситуация на востоке будет сложной еще месяц, — Буданов

Дроны СБУ ударили еще по двум нефтебазам в России

В ГПСУ рассказали, могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+

США намерены приостановить выполнение всех заказов на Patriot ради поставок Украине, — FT

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 531 980 солдат

Стало известно, как будут действовать графики отключения света 21 июня

Путин сделал заявление о выводе войск с территории Украины

США вне очереди передадут Украине ракеты для ПВО. Первые поставки будут уже летом

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 535 660 солдат

17.06.24 14:39

НАТО обсуждает приведение ядерного оружия к боевой готовности

19.06.24 04:46

Китайцы создали нейрость, которая может командовать военными

18.06.24 12:56

Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno

19.06.24 15:18

F-16 от США будут размещены на территории Украины, — Белый дом

18.06.24 03:14

Стало известно, почему тренироваться лучше на свежем воздухе

18.06.24 10:00

В одной из гостиниц Киева произошло массовое отравление детей

18.06.24 07:09

Секрет долголетия: ученые советуют есть мелкую рыбу целиком

18.06.24 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 528 620 солдат

20.06.24 16:16

США намерены приостановить выполнение всех заказов на Patriot ради поставок Украине, — FT

17.06.24 14:09

Японцы поведали о небывалой пользе томатного сока