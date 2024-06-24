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ТОП-ТЕМЫ:
Фразы > Илон Маск

Илон Маск

Автор: американский бизнесмен
24.06.24 12:59
50
Илон Маск

Войны будущего – это войны дронов.

Источник: социальная сеть Х

Тэги: мир, война, Илон Маск

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