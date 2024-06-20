Андрей Ермак

В США толпу расстреляли прямо на улице

Ермак рассказал о подготовке Украины ко второму Саммиту мира

США и Великобритания поссорились из-за членства Украины в НАТО, — СМИ

Стало известно, когда в Украине могут ослабить графики отключения света

Весь Эквадор остался без света из-за масштабной аварии

В Польше ухудшается отношение к украинским беженцам

20.06.24 11:05

Стало известно, когда в Украине могут ослабить графики отключения света

20.06.24 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 530 920 солдат

19.06.24 15:18

F-16 от США будут размещены на территории Украины, — Белый дом

19.06.24 14:43

ВРУ в первом чтении поддержала создание военной полиции

19.06.24 12:56

Влияние закона о мобилизации в перспективе может привести к обсуждению демобилизации, — Генштаб

19.06.24 10:02

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 529 750 солдат

18.06.24 16:39

РФ готовит новое наступление в Харьковской области

18.06.24 15:34

В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина

18.06.24 15:23

В Ростовской области были атакованы сразу две нефтебазы

18.06.24 12:56

Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, — гендиректор Yasno