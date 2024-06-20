Подготовка ко второму Саммиту мира продолжается. Также мы уже знаем о планах врага по попытке срыва этого саммита. Россиян огорчает поддержка Украины на Западе и среди стран Глобального Юга.
Источник: Telegram
Подготовка ко второму Саммиту мира продолжается. Также мы уже знаем о планах врага по попытке срыва этого саммита. Россиян огорчает поддержка Украины на Западе и среди стран Глобального Юга.
Источник: Telegram
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