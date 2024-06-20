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Фразы > Андрей Ермак

Андрей Ермак

Автор: руководитель Офиса президента Украины
20.06.24 10:39
84
Андрей Ермак

Подготовка ко второму Саммиту мира продолжается. Также мы уже знаем о планах врага по попытке срыва этого саммита. Россиян огорчает поддержка Украины на Западе и среди стран Глобального Юга.

Источник: Telegram

Тэги: Украина, Россия, мир, политика, война

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