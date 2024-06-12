Александр Сырский

Нам необходимо добиться преимущества над противником, уменьшить потери, а главное, изменить оборонительную и наступательную психологию.
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