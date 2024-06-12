Александр Сырский

Шольц ответил, как выборы в ЕС повлияют на поддержку Украины

В Минюсте объяснили, с какими проблемами могут столкнуться военнообязанные без военного билета

Стало известно о масштабах разрушения медицинской инфраструктуры в Украине за годы войны

Непогода серьезно ударила по Киевской области: стало известно о последствиях

В Раде не планируют продлевать срок обновления данных для военнообязанных

Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot

Под одесским ТЦК подрались медики и военные

В Украине вскоре лимиты света будут устанавливаться по-новому

Ночью силы обороны поразили российские С-300 и С-400 в Крыму

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 520 850 солдат

Шольц пообещал Украине больше ПВО и ракет

Россия пригрозила бить по F-16, которые Украина будет хранить за границей

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 521 830 солдат

Германия с союзниками передает Украине 100 ракет для систем Patriot

07.06.24 11:04

Украина всегда будет иметь поддержку со стороны США, — Байден

06.06.24 10:10

Россия держит на ВОТ и на границе с Украиной более полумиллиона солдат, — СМИ

07.06.24 08:03

Франция даст Украине истребители Mirage 2000-5

07.06.24 10:32

Поляки разблокировали движение грузовиков на границе с Украиной

07.06.24 16:45

Усик рассказал, кто нанес ему сильнейший удар за всю карьеру. Это не Фьюри

05.06.24 13:20

До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света, — Financial Times

06.06.24 10:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 515 000 солдат

06.06.24 04:20

Выявлена новая неожиданная польза аспирина

06.06.24 05:27

Ученые разгадали тайну лунатиков

07.06.24 13:11

Итальянцы озвучили интересную диету