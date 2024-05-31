Виктор Орбан

Орбан в очередной раз оскорбил Украину

Кандидат в президенты США призвал к переговорам с Путиным

Китай заявил, что будет продвигать свой мирный план по Украине

Американцы предупредили о смертельной опасности бодрствования по ночам

На Алтае горела резиденция Путина, — СМИ

Байден тайно разрешил Украине бить оружием США по РФ, — Politico

Корейские ученые посмеялись над астрологами

Китай отказался от участия в Саммите мира, — СМИ

Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

31.05.24 12:08

Китай отказался от участия в Саммите мира, — СМИ

31.05.24 11:21

Байден тайно разрешил Украине бить оружием США по РФ, — Politico

31.05.24 09:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 507 650 солдат

30.05.24 14:17

США разрешили Украине использовать ПВО для ликвидации самолетов и ракет над территорией РФ, — WP

30.05.24 13:48

В «Дії» запустят функцию электронного бронирования

30.05.24 12:47

Блинкен намекнул о смене позиции в запрете ударов оружием США по РФ

30.05.24 12:19

В Швеции уточнили, сколько самолетов РЛС получит Украина

30.05.24 10:52

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

30.05.24 10:42

В «Укрэнерго» рассказали, планируется ли сегодня отключение света в Украине

30.05.24 09:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 506 260 солдат