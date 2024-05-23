Гергей Гуйяш

Делегация МВФ прибыла на переговоры в Киев

Медики заявили, что состояние Фицо после покушения все еще серьезное

Из «Дії» исчезнут популярные услуги для водителей

В ГУР заявили, что знают количество и местонахождение бункеров Путина

В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию

С сайта правительства России исчез законопроект об «смене» границ в Балтийском море

В Румынии сделали заявление о Patriot для Украины

В Харькове из-за массированного удара РФ погибли шесть людей

23.05.24 16:18

В Харькове из-за массированного удара РФ погибли шесть людей

23.05.24 11:50

Зеленский отправится во Францию, чтобы попросить НАТО сбивать ракеты РФ, — Politico

23.05.24 11:27

Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием

23.05.24 08:37

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 497 700 солдат

22.05.24 15:21

Россия разместила новое космическое оружие на орбите спутника США, — Reuters

22.05.24 14:44

Швеция поможет Украине оружием на 6,5 млрд евро

22.05.24 13:22

Зеленский о введении войск НАТО в Украину: не вижу этого, кроме как на словах

22.05.24 12:46

В Раде предлагают «купить» бронь от мобилизации за 20 тысяч в месяц

22.05.24 11:16

Россия решила в одностороннем порядке «отодвинуть» границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море

22.05.24 10:59

«Укрэнерго» уже призывает украинцев готовиться к непростой зиме