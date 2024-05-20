Остановите войну. Вы должны найти способ договориться о мире. Стремитесь к миру. Мир, достигнутый путем переговоров, всегда лучше, чем бесконечная война.
Источник: CBS News
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