Это безумие. Вечная война (в Украине).
Источник: социальная сеть Х
Это безумие. Вечная война (в Украине).
Источник: социальная сеть Х
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