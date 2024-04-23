Джо Байден

Синоптики поведали, каким будет лето в Украине

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 060 солдат

Война в Украине: ситуация на фронтах на 23 апреля

Появилось видео, как в Малайзии столкнулись два военных вертолета

Орбан сделал резонансное заявление по поводу завершения войны в Украине

Сунак пообещал Украине крупный пакет военной помощи: что в него входит

23.04.24 10:29

Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

23.04.24 09:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 461 060 солдат

22.04.24 12:48

Стало известно, сколько танков Abrams и Leopard было уничтожено в Украине

22.04.24 11:17

Дания отдаст Украине весь свой парк истребителей F-16

22.04.24 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 460 260 солдат

19.04.24 14:55

В G7 планируют увеличить военные поставки Украине, в том числе и ПВО, — Bloomberg

19.04.24 13:36

Германия нашла еще шесть систем Patriot для Украины

19.04.24 13:13

Раскрыта подготовка к покушению на Зеленского, — СБУ

19.04.24 12:48

В ГУР рассказали, как удалось сбить бомбардировщик Ту-22

19.04.24 09:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 457 830 солдат