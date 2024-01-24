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Фразы > Петр Павел

Петр Павел

Автор: президент Чехии
24.01.24 13:37
94
Петр Павел

Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории.

Источник: aktualne.cz

Тэги: Украина, Россия, Чехия, мир, политика, война, Петр Павел

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