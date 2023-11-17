Владимир Зеленский

Мы понимаем, что этот факт (встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина) полезен для нас.
Источник: 20 minutes
Мы понимаем, что этот факт (встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина) полезен для нас.
Источник: 20 minutes
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