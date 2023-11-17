Владимир Зеленский

Переговоры с польскими перевозчиками провалились

Гепатит А добрался еще до одной области

Crispr: одобрен первый в мире препарат для редактирования генов

Официально объявлена новая дата чемпионского боя между Усиком и Фьюри

Украинские морпехи подтвердили успехи на левом берегу Днепра на Херсонщине

Столтенберг сказал, будут ли США поддерживать Украину дальше

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 316 760 солдат

Назначен ведущий Оскара-2024 – им стал комик

В Крыму сообщают о взрывах: оккупанты подняли вертолеты

Резонансное ДТП во Львове: полицейские насмерть сбили пешехода

17.11.23 10:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 316 760 солдат

17.11.23 09:54

Украинские морпехи подтвердили успехи на левом берегу Днепра на Херсонщине

17.11.23 09:27

Официально объявлена новая дата чемпионского боя между Усиком и Фьюри

16.11.23 16:52

Гепатит А добрался еще до одной области

16.11.23 13:51

Украина наладила серийное производство аналогов иранских «мопедов»

16.11.23 13:24

Стало известно, сколько ракет накопили оккупанты в Крыму для энергетического террора

16.11.23 12:25

Си Цзиньпин пообещал Байдену не нападать на Тайвань в ближайшие годы, — СМИ

16.11.23 11:23

Байден рассказал, о чем договорился с Си

16.11.23 09:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 315 620 солдат

15.11.23 13:43

В ВСУ анонсируют «крупные успехи» на южном направлении