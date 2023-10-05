Андрей Пышный

Синоптики поведали, какие нюансы подготовила погода украинцам сегодня

Капитан сборной Украины по футболу не поможет команде в ближайших матчах отбора к Евро-2024

В Херсонской области пастух подорвался на мине

В киевской пятиэтажке прогремел мощный взрыв

Стало известно, как НБУ сейчас поддерживает курс гривны

В Курской области сообщают об атаке беспилотников. Кое-где пропал свет

У Италии возникли проблемы с поставкой военной помощи Украине

Генсек ООН призвал ввести запрет на применение автономного оружия

ДТП в Крыму: погибли люди, водитель сбежал

Россия должна заплатить за восстановление Украины, — Блинкен

05.10.23 10:17

Минздрав предлагает заменить инвалидность «оценкой потери функциональности»

05.10.23 09:44

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 280 470 солдат

04.10.23 16:50

В ГУР сообщили о высадке десанта в Крыму

04.10.23 16:31

Глава Евросовета рассказал, когда Украина может стать членом ЕС

04.10.23 15:00

Единый электронный реестр военнообязанных Украины «Оберіг» наполнен почти на 100%

04.10.23 13:30

Объявлены лауреаты Нобелевской премии-2023 по химии

04.10.23 12:49

Плащ-невидимка для украинских военных: создана суперзащита от тепловизоров

04.10.23 09:01

Возле Венеции автобус упал с моста: погибли десятки людей, в том числе украинцы

04.10.23 08:49

Решение суда о незаконности мобилизации в Украине обжаловать не получилось

04.10.23 08:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 279 890 солдат