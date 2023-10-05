Андрей Пышный

Рынок постепенно убеждается в серьезности наших намерений удержать устойчивость курса и позволять лишь незначительные колебания. Ожидаем, что спрос постепенно стабилизируется.
Источник: Facebook
Рынок постепенно убеждается в серьезности наших намерений удержать устойчивость курса и позволять лишь незначительные колебания. Ожидаем, что спрос постепенно стабилизируется.
Источник: Facebook
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