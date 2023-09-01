Кирилл Буданов

России нужно будет восстанавливаться (после поражения в Украине) в военном аспекте около десяти лет. Как раз десять лет – это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить.
Источник: Наталія Мосейчук
России нужно будет восстанавливаться (после поражения в Украине) в военном аспекте около десяти лет. Как раз десять лет – это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить.
Источник: Наталія Мосейчук
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