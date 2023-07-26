Герман Галущенко

Овчарка Байдена кусает всех подряд: молодая и дурная

Марихуана в Украине будут выращиваться со штрих-кодом на каждом кусте

Рада продлит военное положение и мобилизацию в ближайшие дни

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 243 680 солдат

На месте обрушенного моста на Закарпатье установили механизированную переправу

Жуткие лесные пожары в Греции привели к гибели людей

Украинская ПВО ночью сбила все «мопеды» над Киевом

Резников назвал причины, почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы

Утром в Крыму снова гремели взрывы

В Киеве на блокпосту водитель сбил военных. Один человек погиб

ВСУ продолжат атаки на временно оккупированный Крым и Керченский мост, — Резников

ВСУ выбили оккупантов из района Андреевки под Бахмутом

Рада продлит военное положение и мобилизацию в ближайшие дни

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 243 680 солдат

19.07.23 14:46

ВСУ за месяц освободили больше территорий, чем россияне захватили за год, — глава британской разведки

19.07.23 15:36

Россия уничтожила 60 тысяч тонн украинского зерна за два дня

20.07.23 16:30

В ЕС озвучили, сколько зерна сейчас заблокировано в Украине

20.07.23 11:10

Стало известно, будет ли изменен официальный курс доллара в Украине

20.07.23 12:46

В Севастополе и Феодосии прогремели взрывы

20.07.23 09:49

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 240 010 солдат

21.07.23 15:34

Путин начал открыто угрожать Польше

19.07.23 11:54

В ОК ЮГ рассказали о последствиях ночной воздушной атаки на юг Украины

19.07.23 11:49

Стало известно, сколько газа удалось накопить Украине с начала весны

20.07.23 13:25

«Вагнеровцы» озвучили свои потери в Украине