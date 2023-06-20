Владимир Зеленский

У нас нет утраченных позиций. Только освобожденные.
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Украина может получить гигантскую финансовую помощь от ЕС
Стало известно об успехах ВСУ на двух направлениях
Жителям Херсонской области рассказали, как будут решать проблему с водоснабжением
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 221 460 солдат
Венгрия рапортует об освобождении украинских пленных, переданных Россией
Враг совершил очередную массированную воздушную атаку на Киев
Число жертв взрыва Каховской ГЭС продолжает расти
Зеленский прокомментировал контрнаступление ВСУ
Данилов поведал, как проходит контрнаступление ВСУ
Хмельницкая епархия УПЦ отправила 15 тонн помощи для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 221 460 солдат
Враг совершил очередную массированную воздушную атаку на Киев
Блинкен на встрече с Си сделал резонансное заявление по поводу Тайваня
Китай пообещал не помогать России оружием в войне против Украины
РФ могла выкрасть в Украине 200-300 тысяч детей, — омбудсмен
В Пекине началась встреча Блинкена и Си Цзиньпина
В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 220 450 солдат
Германия незамедлительно передаст Украине еще 64 ракеты для Patriot, — Писториус
Байден поддержал предложение принять Украину в НАТО без ПДЧ, — СМИ
Слава Каминская: Русский - наш язык, почему я должна отдавать его каким-то уродам из России?
На валютном рынке Украины кое-что произошло
В фонде поддержки Украины — свыше $920 млн, — ВБ
Минздрав готовится к возможной вспышке инфекций
Крым не будет получать воду по Крымскому каналу минимум год
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 910 солдат
Спасательная операция в Кривом Роге завершена. Достали тела всех погибших
В Минобороны рассказали о продвижении украинских войск
Во Львове после обеда в кафе произошло массовое отравление людей
Жителей Николаевской области предупредили об опасной воде
Почему западные компании побеждают украинские?
Что такое контролируемая война?
Война в Украине стимулирует рост миллионеров
Этот 2023 год запомнится надолго...