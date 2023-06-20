Владимир Зеленский

Хмельницкая епархия УПЦ отправила 15 тонн помощи для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 221 460 солдат

Жителям Херсонской области рассказали, как будут решать проблему с водоснабжением

Стало известно об успехах ВСУ на двух направлениях

Украина может получить гигантскую финансовую помощь от ЕС

Байден поддержал предложение принять Украину в НАТО без ПДЧ, — СМИ

Германия незамедлительно передаст Украине еще 64 ракеты для Patriot, — Писториус

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 220 450 солдат

В Минобороны рассказали об успехах украинского наступления

В Пекине началась встреча Блинкена и Си Цзиньпина

РФ могла выкрасть в Украине 200-300 тысяч детей, — омбудсмен

Китай пообещал не помогать России оружием в войне против Украины

Блинкен на встрече с Си сделал резонансное заявление по поводу Тайваня

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 221 460 солдат

14.06.23 20:28

Слава Каминская: Русский - наш язык, почему я должна отдавать его каким-то уродам из России?

14.06.23 11:27

На валютном рынке Украины кое-что произошло

15.06.23 16:53

В фонде поддержки Украины — свыше $920 млн, — ВБ

14.06.23 15:54

Минздрав готовится к возможной вспышке инфекций

13.06.23 14:20

Крым не будет получать воду по Крымскому каналу минимум год

15.06.23 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 217 910 солдат

13.06.23 16:54

Спасательная операция в Кривом Роге завершена. Достали тела всех погибших

14.06.23 13:51

В Минобороны рассказали о продвижении украинских войск

13.06.23 19:10

Во Львове после обеда в кафе произошло массовое отравление людей

14.06.23 12:42

Жителей Николаевской области предупредили об опасной воде