Алексей Резников

Мобилизационный план, который был объявлен с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен.
Источник: ЛІГА.net
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