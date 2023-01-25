Йенс Столтенберг

Риск применения ядерного оружия невелик. Но российская ядерная риторика совершенно безответственна и она опасна. Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть, и поэтому ее нельзя вести.
Источник: Welt
Риск применения ядерного оружия невелик. Но российская ядерная риторика совершенно безответственна и она опасна. Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть, и поэтому ее нельзя вести.
Источник: Welt
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