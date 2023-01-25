Йенс Столтенберг

Фильм об украинских детях может получить премию «Оскар»

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 123 080 солдат

Зеленский подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих

На Буковине верующие УПЦ приобрели автомобиль для ВСУ

Мэра одного из городов Одесской области задержали по подозрению в махинациях с землей

СБУ проводит обыски в горсовете Полтавы. Это связано с делом мэра Мамая

Замминистра инфраструктуры Лукеря уволился после коррупционного скандала с его коллегой Лозинским

В Беларуси приступили к расконсервации военной техники

Определен тип самолета, который будет передан Украине от Запада

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 123 080 солдат

22.01.23 13:07

Агента ГУР Киреева убили люди из СБУ, которые «не очень хотели, чтобы Украина победила», - глава разведки

18.01.23 14:11

Вертолет рухнувший сегодня в Броварах имел ряд «врожденных» проблем и был уже б/у

18.01.23 14:40

Путин сделал очередное циничное заявление о войне в Украине

23.01.23 09:17

В Ирпене произошел дерзкий инцидент

20.01.23 09:43

Численность армии РФ за сутки стала почти на 800 человек меньше. Сводка Генштаба за 20 января

20.01.23 16:34

В Рамштайне не решились передать Украине танки

19.01.23 12:18

Зеленский не уверен, что Путин еще жив

19.01.23 13:50

Часть закарпатских школ нарушают закон о госязыке

18.01.23 16:19

России придется выполнять формулу мира, — МИД

20.01.23 10:56

Украинцев предупредили о возможном ракетном ударе с моря