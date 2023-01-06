Джо Байден

Сейчас война в Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии.
Источник: Белый дом
Сейчас война в Украине находится на критически важном этапе. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии.
Источник: Белый дом
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