Йенс Столтенберг

Войны непредсказуемы, но мы должны готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям. Мы не должны недооценивать Россию.
Источник: DPA
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