Виталий Кличко

Пока обсуждения по увеличению или уменьшению комендантского часа (в Киеве) не было. Мы этот вопрос пока не рассматривали, потому что он не актуален.
Источник: РБК-Украина
Пока обсуждения по увеличению или уменьшению комендантского часа (в Киеве) не было. Мы этот вопрос пока не рассматривали, потому что он не актуален.
Источник: РБК-Украина
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