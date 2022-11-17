Владимир Зеленский

Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне.
Источник: пресс-конференция
Если мы переживем эту зиму, а мы ее переживем, мы точно победим в этой войне.
Источник: пресс-конференция
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