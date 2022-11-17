Владимир Зеленский

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд презентовали марихуану в виде мармеладных ушей

Во время войны россияне стали пить намного больше водки

Из-за изменений погоды ситуация с электричеством в Украине ухудшилась

Для украинских водителей увеличили срок пребывания за границей

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 83 310 солдат

СБУ обнаружила сразу несколько каналов выезда уклонистов за границу

Эксперты прикинули, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре

Американский кино-гигант запретил крупным российским каналам показывать свои фильмы

В Киеве и области сбивают крылатые ракеты и БПЛА

17.11.22 09:45

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17.11.22 08:15

Погода резко испортилась: Украину начало заметать снегом

16.11.22 16:54

NASA запустило к Луне самую мощную в мире ракету

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Кличко рассказал о ситуации с энергоснабжением в Киеве

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В Крыму завыли сирены. Люди в панике ищут бомбоубежища, — соцсети

16.11.22 12:56

Лидеры большой двадцатки дружно осудили РФ за войну против Украины

16.11.22 11:18

Украинцев призвали готовиться к тяжелым дням

16.11.22 09:56

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16.11.22 09:42

Байден не верит, что упавшая в Польше ракета летела из России

16.11.22 09:12

Американцы считают, что упавшая в Польше ракета могла быть украинской