Си Цзиньпин

Китай будет всесторонне усиливать свою военную подготовку и подготовку к любой войне.
Источник: Reuters
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