Александр Лукашенко

Макрон назвал неожиданную причину начала войны в Украине

Полтавские волонтеры УПЦ передали продукты и лекарства бездомным и беженцам

В начале следующей недели дожди продолжат поливать Украину, но немного потеплеет

Депутаты «Единой России» заявили о желании воевать в Украине

В Киеве и области ударят заморозки

23.09.22 11:01

Кадыров сделал странное заявление по поводу частичной мобилизации

23.09.22 09:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 56 тысяч солдат

22.09.22 16:58

Мужчинам-студентам иностранных вузов запретили покидать Украину во время войны

22.09.22 16:24

В России готовят новые акции протеста против мобилизации

22.09.22 15:31

На войну в Украину могут бросить миллион россиян, — СМИ

22.09.22 15:19

Россияне не выпускают молодых мужчин в сторону Запорожья. Мэр Мелитополя сделал срочное заявление

22.09.22 13:14

В России вновь заговорили об использовании ядерного оружия

22.09.22 11:19

Видео с предсказанием Жириновского о «частичной мобилизации» в РФ стало вирусным

22.09.22 10:47

Доллар максимально укрепился за двадцать лет

22.09.22 09:49

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 55 510 солдат