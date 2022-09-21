Алексей Арестович

Шойгу уверяет, что за последние три недели погибли более семи тысяч украинских солдат

Стала известна заявка сборной Украины на матч против Шотландии

В Украине обнаружен второй случай оспы обезьян

В РФ узаконили «мобилизацию» и «военное время»

В «ЛДНР» и в оккупированной Херсонщине определились с датами «референдумов»

В разведке рассказали, как долго российская армия еще может воевать

«Референдума» захотели и на оккупированной части Запорожской области

Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября и назвал часть украинских земель «Новороссией»

16.09.22 13:16

Папа Римский жестко наехал на страны Запада

15.09.22 15:20

Ученые сделали скандальное заявление о происхождении коронавируса

16.09.22 13:25

Вручена Шнобелевская премия-2022

16.09.22 12:33

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Украине

15.09.22 15:48

Законопроект «О медиа» угрожает свободе слова в Украине, - заявляет Американский комитет защиты журналистов

15.09.22 11:33

Уже в ближайшие дни в Украине может пойти снег

16.09.22 15:35

В Бердянске ликвидирован «замглавы администрации» Олег Бойко и его жена, которые готовили «референдум»

15.09.22 09:56

Генсек ООН сделал тревожное заявление по войне в Украине

16.09.22 12:58

В Луганске прогремел взрыв в кабинете «генпрокурора». Он ликвидирован

16.09.22 09:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже более 54 тысяч солдат