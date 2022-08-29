Антониу Гутерреш

Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю – раз и навсегда.
Источник: Twitter
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