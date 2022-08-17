Михаил Подоляк

17.08.22 10:19

С начала войны Украину покинули десятки тысяч учителей

17.08.22 10:05

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 44,1 тысячу солдат

17.08.22 09:51

Появилось видео эпичного наводнения в Париже

17.08.22 09:29

Стало известно, когда начнется и когда завершится учебный год в Украине

16.08.22 18:38

Нейросеть нарисовала будущее человечества

16.08.22 17:30

Местные жители и туристы массово пытаются бежать из Крыма

16.08.22 17:15

В УПЦ завтра празднуют 8-летие интронизации Митрополита Онуфрия

16.08.22 16:43

Россия собрала вокруг Украины около 800 единиц авиатехники

16.08.22 16:27

Стало известно, кто стоит за взрывами в оккупированном Крыму

16.08.22 15:58

Зеленский пообещал уничтожить всех российских террористов