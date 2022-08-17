Михаил Подоляк

Это (Крымский мост) незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены.
Источник: The Guardian
Это (Крымский мост) незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены.
Источник: The Guardian
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