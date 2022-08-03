Дмитрий Кулеба

У нас нет иллюзий относительно Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего и того, каким образом не давать дополнительных поводов (президенту) Александру Лукашенко принимать те или иные решения.
Источник: «Укринформ»
У нас нет иллюзий относительно Беларуси, а есть трезвый анализ происходящего и того, каким образом не давать дополнительных поводов (президенту) Александру Лукашенко принимать те или иные решения.
Источник: «Укринформ»
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