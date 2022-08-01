Владимир Кудрицкий

Зима, очевидно, будет непростой, но при должной подготовке и финансировании мы сможем пройти ее достойно.
Источник: брифинг
Оружие победы уже в Украине, — Резников
Угроза войны для крымчан становится реальностью, — ГУР
России не поможет переброска сил на юг Украины, — Зеленский
Корейский производитель смартфонов придумал хитрую функцию
Украинцев предупредили об опасных мобильных приложениях, разработанных спецслужбами РФ
В УПЦ рассказали, нужно ли причащать маленького ребенка, если он капризничает
У покинувшего Россию Чубайса внезапно начали отниматься руки и ноги
В правилах работы общественного транспорта Киева произошли важные изменения
СБУ разоблачила организаторов «референдума» на Херсонщине
Епископ УПЦ рассказал о правильном отношении к пожилым людям
Оружие победы уже в Украине, — Резников
Украинцев предупредили об опасных мобильных приложениях, разработанных спецслужбами РФ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 41 тысячу солдат
Треть украинцев столкнулись с нехваткой продовольствия, — ООН
ВСУ смогут переломить ход войны в свою пользу, — Washington Post
Над Черниговщиной нависла угроза повторного наступления по суше, — глава ОВА
Орбан рассказал, что может остановить войну в Украине
В «ДНР» обстреляли колонию, в которой содержались пленные азовцы. Погибли 53 человека
Данилов рассказал, когда будет нанесен удар по Крымскому мосту
Верховная Рада установила мораторий на рост тарифов ЖКХ
В Мариуполе начали проводить фильтрацию даже пенсионеров
Стало известно, куда может уйти работать Джонсон
НБУ изменил правила продажи наличной валюты
Британцы рассказали о невероятном свойстве устойчивого крахмала
Ученые назвали новую вероятную причину пандемии коронавируса
Лига чемпионов: «Динамо» со скрипом прошло «Фенербахче»
Известный американский актер считает, что у него могут быть родственники в Украине
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
В НБУ рассказали, когда «успокоится» валютный рынок
В Украине сократилось пенсионное финансирование
Зеленский - пророк и самый лучший президент во Вселенной
Мы и они: давайте все миром поможем украинскому кинокритику и отцу маленького ребенка выжить
Документы для выезда украинским мужчинам за границу. Дорого
В ближайшие дни цены в Украине поднимутся на 25-30%