Виктор Орбан

В УПЦ рассказали, что уместно одеть в храм

На Житомирщине священники УПЦ сдали кровь для ВСУ

Синоптики предупредили, что совсем скоро в Украину вернется жара

Джонсон снова собрался в Украину

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 39,7 тысяч солдат

25.07.22 10:11

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 39,7 тысяч солдат

22.07.22 16:55

У Корбана на границе забрали паспорт и объявили о приостановке гражданства

22.07.22 16:43

В НБУ рассказали, что будет с ценами в Украине

22.07.22 16:36

На украинских АЗС резко подорожало топливо

22.07.22 15:26

Украина подписала с Турцией и ООН соглашение об экспорте зерна

22.07.22 14:49

Стало известно, когда будут назначены главы СБУ и ГПУ

22.07.22 12:17

ЕС ввел седьмой пакет санкций против России

22.07.22 09:10

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 39 тысяч солдат

21.07.22 16:53

НБУ поднял официальный курс до 36,56 гривен за доллар

21.07.22 15:35

В Пентагоне дали прогноз по продолжительности войны в Украине