Йенс Столтенберг

Многие союзники уже взяли на себя четкие обязательства в отношении безопасности Финляндии и Швеции. НАТО увеличивает свое присутствие в регионе, в том числе за счет дополнительных учений.
Источник: сайт НАТО
Многие союзники уже взяли на себя четкие обязательства в отношении безопасности Финляндии и Швеции. НАТО увеличивает свое присутствие в регионе, в том числе за счет дополнительных учений.
Источник: сайт НАТО
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