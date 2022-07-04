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Фразы > Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Автор: начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины
04.07.22 08:24
182
Кирилл Буданов

В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю.

Источник: РБК-Украина

Тэги: общество, война, новости Украины, Кирилл Буданов

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