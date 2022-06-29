Борис Джонсон

Если бы (президент РФ) Владимир Путин был женщиной, я просто не думаю, что он начал бы такую войну. Если вам нужен очень хороший пример токсического мужества, у нас есть это в его лице.
Источник: ZDF
Если бы (президент РФ) Владимир Путин был женщиной, я просто не думаю, что он начал бы такую войну. Если вам нужен очень хороший пример токсического мужества, у нас есть это в его лице.
Источник: ZDF
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