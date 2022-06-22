Денис Монастырский

Безусловно, для защиты своих домов гражданским нужно разрешить применять оружие.
Источник: Bloomberg
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