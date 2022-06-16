Алексей Резников

Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым. Это стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория, и мы будем двигаться шаг за шагом.
Источник: CNN
Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым. Это стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория, и мы будем двигаться шаг за шагом.
Источник: CNN
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