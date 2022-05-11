Алексей Арестович

Россия меняет свою пропаганду, подготавливая население к возможному поражению, — украинская разведка

Управделами УПЦ рассказал, почему нужно молиться за врагов

Европейцы отказываются селиться в турецких отелях с россиянами

Экономика России переживает самое глубокое падение за 28 лет

Стало известно, сколько населенных пунктов в Украине уже деоккупировано

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 26 350 солдат

11.05.22 09:45

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 26 350 солдат

10.05.22 13:21

Украинцам рассказали, сколько еще может продлиться война

10.05.22 12:42

На Запорожье погиб экс-нардеп Давид Жвания

10.05.22 11:24

После подписания ленд-лиза для Украины Байден обратился к Конгрессу

10.05.22 10:59

Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне

10.05.22 09:39

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли 26 тысяч российских солдат

09.05.22 16:53

Цены на автогаз в Украине продолжают расти

09.05.22 12:42

В Украине ожидаются ночные заморозки: карта

09.05.22 11:28

Путин на параде озвучил новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил

09.05.22 10:21

Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли около 25 650 россиян