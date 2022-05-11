Алексей Арестович

Не видим никаких признаков подготовки наступления (Беларуси) на украинскую территорию. Особого беспокойства нет.
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