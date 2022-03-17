Владимир Путин

В новых реалиях нужны структурные изменения экономики России, они приведут к росту безработицы и инфляции.
Источник: «РИА Новости»
В новых реалиях нужны структурные изменения экономики России, они приведут к росту безработицы и инфляции.
Источник: «РИА Новости»
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