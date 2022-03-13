Матти Маасикас

Работа по членству Украины в ЕС началась, лед тронулся, процесс пошел.
Источник: Twitter
Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия
Папа Римский назвал происходящее в Украине «резней»
«Укрзализныця» поведала о потерях среди своих сотрудников за время войны с Россией
Названы самые горячие точки на фронтах
В Святогорске российские войска бомбили объекты нашей ПВО
Святогорская лавра УПЦ, где находятся беженцы, пострадала от авиаудара
На Днепропетровщине священник УПЦ спас от обстрелов 725 детей
Президент Украины поблагодарил УПЦ за помощь в организации гуманитарного коридора в Мариуполе
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
На Ивано-Франковщине СБУ требует от священника УПЦ «самоликвидировать» свой приход
Названы самые горячие точки на фронтах
Российская авиация атаковала Яворовский полигон на Львовщине
На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»
Продолжения войны с Украиной хочет всего два человека, – разведка
Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину
Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком
Россия готовит авиаудары по территории Беларуси, — Резников
Украина претендует на $415 млрд арестованных золотовалютных резервов России
Некоторые регионы Украины возобновляют учебный процесс
Россияне готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
Украина утверждает, что российская авиация нанесла удар по Беларуси. У Лукашенко это назвали фейком
Названо возможное время вторжения белорусских войск в Украину
Россияне готовят теракт на ЧАЭС, – разведка
Стало известно, жители каких регионов получат от государства по 6,5 тыс. гривен
На Херсонщине россияне готовят «референдум» для создания очередной «народной республики»
США, НАТО, ЕС и «Большая семерка» готовят новые санкции против Путина
Россия может остаться и без сигарет
В ООН запретили сотрудникам называть войной агрессию РФ против Украины
В Василькове уничтожили аэропорт
За дни войны в Украине погибли уже более 70 детей
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
12-летка в украинской школе - абсурд. Наука умерла, а 90% молодежи обречены стать торгашами, бандитами или проститутками
Знаковому альбому Animals, который критикует клановый капитализм, стукнуло 45
На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии