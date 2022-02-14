Вадим Пристайко

Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки (по вопросу вступления Украины в НАТО), это то, что мы можем сделать. Бесспорно.
Источник: BBC Radio 5 Live
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