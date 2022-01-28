Сергей Лавров

Если это зависит от России, то войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим.
Источник: российские СМИ
Если это зависит от России, то войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим.
Источник: российские СМИ
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