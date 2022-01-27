Шарль Мишель

Угроза в отношении Украины – это угроза Европе. Именно поэтому мы предпринимаем усилия, чтобы поддержать деэскалацию, на которую мы очень надеемся, через дипломатические каналы.
Источник: пресс-конференция
Угроза в отношении Украины – это угроза Европе. Именно поэтому мы предпринимаем усилия, чтобы поддержать деэскалацию, на которую мы очень надеемся, через дипломатические каналы.
Источник: пресс-конференция
В первые сутки работы «фантомов» на дорогах Украины выписали без малого тысячу админпротоколов
Резонансное ДТП в Днепре: столкнулись грузовик и маршрутка
Главные новости за 26 января 2022 года
В Киеве откроется православная школа УПЦ
Известный американский комик зло посмеялся над Зеленским
В Киеве снесли один из корпусов Государственного университета инфраструктуры и технологий
«Я выбью из вас дерьмо»: Тайсон Фьюри рассказал, когда перестанет оскорблять своих соперников
Рейтинг армий: Украина поднялась на 22-е место
В УПЦ опубликовали схему-историю церковных расколов с начала ХХ века
В Германии невакцинированного депутата решили посадить в стеклянную клетку
Главные новости за 26 января 2022 года
Известный американский комик зло посмеялся над Зеленским
Рейтинг армий: Украина поднялась на 22-е место
В Германии невакцинированного депутата решили посадить в стеклянную клетку
За последний год украинские чиновники попытались скрыть от декларирования более 1 млрд гривен
В Минобразования призывают уйти на удаленку тех, кто еще не ушел
Американские журналисты зачем-то «присоединили» Харьков к России
Коронавирус в Украине: 24 321 заболевший и 141 погибший
Главные новости за 25 января 2022 года
В самом сердце Киева прозвучали автоматные выстрелы. Стало известно, что произошло
Лукашенко вновь жестко прошелся по Украине
Ситуация вокруг Украины никак не повлияла на «Часы Судного дня»
Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова
Микробиологи из США нашли механизм, защищающий клетки от старения
За две недели до Игр в Пекине уже болеют олимпийцы
День Соборности Украины: какой праздник отмечается 22 января
Главные новости за 21 января 2022 года
В киевском общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений
Названы фавориты премии «Оскар» 2022-го года
Создатель «Терминатора» призвал человечество бояться совсем не ядерной войны
На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
Две тенденции-2021, которые определят год 2022
Блядская власть: рыба гниет с головы
Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества