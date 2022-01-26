Андрей Ермак

Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет.
Источник: РБК-Украина
Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет.
Источник: РБК-Украина
Канализация - один из главных источников вирусов
Стало известно о небывалом вреде консервированных овощей
Предстоятель УПЦ рассказал, что мешает духовному спасению человека
Британский диетолог поведал, кому следует пить морковный сок
Легендарный рокер уличил рекламу вакцинации от коронавируса в воздействии на подсознание
Американские журналисты зачем-то «присоединили» Харьков к России
Одиозная блогерша выложила видео, как ее парень на полном ходу сбивает человека
У берегов США перевернулась лодка – исчезли 39 человек
В МВФ рассказали о влиянии возможного российского вторжения в Украину на мировую экономику
Коронавирус в Украине: 24 321 заболевший и 141 погибший
Создатель «Терминатора» призвал человечество бояться совсем не ядерной войны
Коронавирус в Украине: 24 321 заболевший и 141 погибший
Главные новости за 25 января 2022 года
В самом сердце Киева прозвучали автоматные выстрелы. Стало известно, что произошло
ФОПы едва не прорвались в здание ВРУ. СМИ сообщают о пострадавших
Депутаты осчастливили фанатов Aliexpress и Ebay
Представители малого бизнеса подрались с полицией в центре Киева
Бывший «слуга народа» устроил дебош в одесском горсовете, есть пострадавшие
Украинцам рассказали, какой будет погода в грядущем феврале
В Одессе учительница избила школьника бутылкой
Коронавирус в Украине: 19 118 заболевших и 161 погибший
Лукашенко вновь жестко прошелся по Украине
Ситуация вокруг Украины никак не повлияла на «Часы Судного дня»
Зеленский заговорил о возможной оккупации Харькова
Микробиологи из США нашли механизм, защищающий клетки от старения
День Соборности Украины: какой праздник отмечается 22 января
За две недели до Игр в Пекине уже болеют олимпийцы
Главные новости за 21 января 2022 года
В киевском общественном транспорте усилят контроль соблюдения карантинных ограничений
Названы фавориты премии «Оскар» 2022-го года
Будет ли нападение на Украину? В России дали однозначный ответ
На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
Две тенденции-2021, которые определят год 2022
Блядская власть: рыба гниет с головы
Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества