Если им придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение (России) засосет в ужасное болото, которое мы знаем по советской войне в Афганистане или конфликту в Чечне.
Источник: портал правительства Великобритании
Если им придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение (России) засосет в ужасное болото, которое мы знаем по советской войне в Афганистане или конфликту в Чечне.
Источник: портал правительства Великобритании
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