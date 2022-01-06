Что касается отношений с МП (УПЦ) как таковых, то их практически нет, мы только пересекаемся с митрополитом Онуфрием на официальных мероприятиях, здороваемся, но общения по теме объединения нет.
Источник: РБК-Украина
Что касается отношений с МП (УПЦ) как таковых, то их практически нет, мы только пересекаемся с митрополитом Онуфрием на официальных мероприятиях, здороваемся, но общения по теме объединения нет.
Источник: РБК-Украина
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