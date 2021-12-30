Люди (в первой колонии на Марсе) сами смогут голосовать за принятие законов. Они должны быть простыми и легкими для понимания.
Источник: интервью ученому Лексу Фридману
Люди (в первой колонии на Марсе) сами смогут голосовать за принятие законов. Они должны быть простыми и легкими для понимания.
Источник: интервью ученому Лексу Фридману
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