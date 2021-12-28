Дмитрий Кулеба

Ситуация с безопасностью сейчас такая же, какой она была на пике весной, когда была волна российской эскалации.
Источник: РБК-Украина
Ситуация с безопасностью сейчас такая же, какой она была на пике весной, когда была волна российской эскалации.
Источник: РБК-Украина
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