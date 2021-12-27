Антониу Гутерриш

Коронавирус не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Пока мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему.
Источник: Twitter
Коронавирус не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Пока мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему.
Источник: Twitter
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